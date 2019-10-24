TRT'nin kurumsal iş ortağı olduğu Boğaziçi Film Festivali devam ediyor.

Festival kapsamında 25 ülkeden 83 film, izleyiciye sunuldu.

Türkiye ve dünya sinemasının önemli isimleri de İstanbullu sinemaseverlerle buluştu. Aynı zamanda Türkiye'de sinema sektörünün merak edilenleri tartışıldı.

7'ncisi düzenlenen festivalin etkinliklerinden biri de "Bağımsız Filmler İçin Ortak Yapım Süreçleri" konulu oturum oldu.

"Bağımsız filmlerin yapım süreçleri konuşuldu"

Oturumun konuşmacılarında biri de TRT 1 Kanal Koordinatörü Cemil Yavuz oldu.

Yavuz, "Bu bağımsız film yapım süreçleri içerisinde hem bağımsız filmlerden ne bekliyoruz konuşuldu, hem bunun problemleri konuşuldu, hem çözümleri konuşuldu. Dolayısıyla buraya gelen genç arkadaşlar da, tecrübeli arkadaşlar da, TRT'yi daha iyi tanımak isteyenler de, bağımsız yapımların fon süreçlerinin nasıl olduğunu düşünmek isteyenler de zannediyorum keyifli ve bilgilenecekleri bir panel izlemiş oldular."

19 Ekim'de başlayan Boğaziçi Film Festivali, 25 Ekim akşamı sona erecek.

Kaynak: TRT Haber