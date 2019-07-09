Anadolu'da 1950'li yıllarda tarihi eser araştırmaları yapan Alman bilim insanı Helmuth Bossert, Kırşehir'in Karalar köyünde 15-16 yaşlarındaki bir gence kaya yazı anıtının yerini sordu. Böylece, Hitit döneminden kaldığı tahmin edilen "Malkaya" yazı anıtı bulundu.

Buradaki incelemesini tamamlayan Bossert, gösterdiği ilgi ve emeğinden dolayı Ahmet Çetin'e o zamanın parasıyla 2,5 kuruş verdi. Aradan geçen 63 yıldan sonra Ahmet Çetin, Kültür ve Turizm Bakanlığının Malkaya çevresinde başlattığı kurtarma kazısında işçi olarak çalışmaya başladı.

Aynı zamanda kazının en yaşlı işçisi

Kazının bilimsel danışmanı Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Elif Baştürk, Müze Müdürlüğünün başkanlığında Malkaya'da yürütülen çalışmalara kayanın çevresinin temizliğiyle başladıklarını söyledi.

Kazı çalışmaları için işçi de çalıştırdıklarını anlatan Baştürk, bunlardan birinin de Malkaya ile ilgili ilginç bir hikayesi bulunan Ahmet Çetin olduğunu belirtti.

"Malkaya anıtı, 1956'da Bossert tarafından tespit edilmiş bir kaya. Bizim de en yaşlı işçimiz Ahmet amca, bu kayanın bulunmasında yabancı bilim insanlarına yol gösterip rehberlik yapmış. Bossert 1956'da buraya geldiğinde, ona burayı gösteren amcamız aynı zamanda işçimiz."

"İnceleme yaptıktan sonra aynı gün geri gittiler"

Ahmet Çetin ise, 15-16 yaşlarındayken köye gelen bir yabancının kendisine yer sorduğunu söyledi.

Malkaya'nın yerini soran kişinin Alman bilim insanı Bossert olduğunu daha sonra öğrendiğini vurgulayan Çetin, şunları anlattı:

"Yabancı biri gelip bana 'Malkaya'nın yerini sordu. Ben de 'Yağmurlu yoluna doğru giderseniz orada görürsünüz' diye yerini tarif ettim. Beni arabalarına aldılar. Yerini gösterdim. Geri gelirken ailemin ekin işlediği yere bırakarak 2,5 kuruş verdiler. İnceleme yaptıktan sonra aynı gün geri gittiler. Bir daha da onları görmedim."

Kaynak: AA