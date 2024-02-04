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Kültür-Sanat
AA 04.02.2024 13:32

6 Şubat'taki özel konserde "11 ilin türküleri" seslendirilecek

Adana'da, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin birinci yılında, afetten etkilenen illere özgü şarkıların da yer aldığı "11 İlin Türküsü" konseri verilecek.

6 Şubat'taki özel konserde "11 ilin türküleri" seslendirilecek

Adana Valiliği'nin katkılarıyla Nazende Çoksesli Korosunca düzenlenecek konserde, afetin ardından yaşananlar ve hikayelere yönelik görüntüler de anlatım eşliğinde dinleyicilere sunulacak.

Koro şefliğini Eray İnal'ın, solistliğini Uğur Aslan yapacağı konser, 5 Şubat Pazartesi saat 20.00'de bir alışveriş merkezinin performans gösteri merkezinde gerçekleştirilecek.

Koro şefi Eray İnal,  konser için provalarının sürdüğünü belirtti.

Koroda 55 kişinin yer aldığını, ayrıca 10 kişinin de enstrümanlarıyla konsere katılacağını ifade eden İnal, güzel bir ekiple anlamlı bir etkinliğe imza atacaklarını söyledi.

İnal, projeyi, 11 ilin yaşadığı bu acı günü anmak ve unutmamak için gerçekleştirdiklerini belirterek, "Dinleyiciler türküleri dinlerken hüzünlenecekler ama hikayelerde de umudu anlatıyoruz. Bu dünyada hepimizin geçici olduğunu, güzel ve hayata tutunur şekilde yaşamak gerektiğini seyirciye anlatacağız" dedi.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

"Neşeyle bitireceğiz hikayemizi"

Solist Uğur Aslan da depremde Hatay'da 11 aile ferdini kaybettiğini anlattı.

Deprem haberini İstanbul'dayken telefonda öğrendiğini belirten Aslan, "Telefondaki ses kesik kesik 'Amca yalvarırım yardım et, enkazın altındayız, çıkamıyoruz' dedi. Ne olduğunu anlamaya çalıştım. Ona telefonu kapatmasını ve sakinleşmesini söyledikten 5-10 dakika sonra diğer yeğenim telefonla aradı. Aynı feryat ondan da geldi. Sonra haberleri açtım ve olayı kavramaya çalıştım. Oradan sonra ufak ufak kamuoyu bilgilendirmeleri yapmaya başladık. İnsanların Hatay'a ve diğer deprem bölgelerine yardımları için anonslar geçmeye başladık" ifadelerini kullandı.

Aslan, insanların sahip oldukları her şeyi 6 Şubat'taki depremle kaybettiğini söyledi.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

İnsanların rutin yaşantılarını sürdürürken hiç beklenmedik bir şey olduğunu ve depremin meydana geldiğini anlatan Aslan, şunları anlattı:

"Bu trajedinin altından kalkmak için bir savaşın içine girdi insanlar. Yavaş yavaş ayağa kalkmaya başladıkça eski rutinlerinden hatırladıkları o neşeli anlara tutunarak biraz daha pozitif bakmaya başladılar hayata. Hikayede temel olarak biz bunu örmeye çalıştık aslında. Neşeyle de bitireceğiz hikayemizi. Biraz canınızı acıtacağız ama hikayemiz bittiğinde izleyiciler çok mutlu ve keyifle çıkacaklar buradan."

Konserin metin yazarı Şirin Aktemur da projede deprem sürecindeki dayanışmayı anlattıklarını belirtti.

Konserin anlatıcılığını üstelenen Elif Akkuş İnal ise konserde dinleyicilere umut vermek istediklerini kaydetti.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

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