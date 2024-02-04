Tekirdağ'da öğrenciler TRT filmleriyle eğlendiler

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Tekirdağ'da öğrenciler yarıyıl tatilinde TRT yapımı filmlerle eğlendi.

Tekirdağ İl Kültür Turizm Müdürlüğü tarafından çocuklar için yarıyıl tatilinde çeşitli etkinlikler düzenlendi. Bunlardan birisi de TRT yapımı filmler olunca çocuklar keyiflerine keyif kattı.

TRT filmleri çocuklardan tam not aldı

Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi’ndeki ücretsiz gösterimler yoğun ilgi gördü.

Tekirdağ İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, "En azından bu sinema saatlerinde onları internet, telefon, tablet bağımlılığından uzaklaştırarak duygusal zekalarının gelişmesi ve bilgi sahibi olmalarını sağlayacağız inşallah" dedi.

TRT yapımı filmler öğrencilerden tam not aldı.

Gösterimlerin sonunda, çocuklar ve aileleri hazırlanan köşede hatıra fotoğrafı çektirdi.

Haber: Levent Silistre

Kamera: Süleyman Seçkin

Kurgu: Tuncay Yılmaz