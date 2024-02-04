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Kültür-Sanat
TRT Haber 04.02.2024 13:24

Tekirdağ'da öğrenciler TRT filmleriyle eğlendiler

Tekirdağ'da TRT yapımı filmler, öğrencilerin yarıyıl tatili hediyesi oldu. Tekirdağ Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün hazırladığı program kapsamında 'Tay' ve 'Aslan Hürkuş Kayıp Elmas' filmleri ücretsiz gösterildi.

'Tay' ve ‘Aslan Hürkuş Kayıp Elmas’...

Tekirdağ'da öğrenciler yarıyıl tatilinde TRT yapımı filmlerle eğlendi.

Tekirdağ İl Kültür Turizm Müdürlüğü tarafından çocuklar için yarıyıl tatilinde çeşitli etkinlikler düzenlendi. Bunlardan birisi de TRT yapımı filmler olunca çocuklar keyiflerine keyif kattı.

TRT filmleri çocuklardan tam not aldı

Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi’ndeki ücretsiz gösterimler yoğun ilgi gördü.

Tekirdağ İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, "En azından bu sinema saatlerinde onları internet, telefon, tablet bağımlılığından uzaklaştırarak duygusal zekalarının gelişmesi ve bilgi sahibi olmalarını sağlayacağız inşallah" dedi.

TRT yapımı filmler öğrencilerden tam not aldı.

Gösterimlerin sonunda, çocuklar ve aileleri hazırlanan köşede hatıra fotoğrafı çektirdi.

Haber: Levent Silistre

Kamera: Süleyman Seçkin

Kurgu: Tuncay Yılmaz

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