Yüzlerce müziksever biraraya geldi, halk ezgilerine kulak verdi.

İstanbul 3. Uluslararası Halk Müzikleri Festivali, Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) başladı.

Sanat Hayattır Derneği tarafından hazırlanan festival, aynı zamanda AKM'deki ilk festival olma özelliğini taşıyor.

"Müzik sayesinde tüm ülkelerle bir bağ kurmak istiyoruz"

Programın açılış konserini veren Yavuz Bingöl, müziğin birleştirici gücüne vurgu yaptı.

"Türküleri kuşaktan kuşağa aktarmak, yeni gençlerimize ozanların türkülerini tanıtmak ve bütün ülkelerle müzik ve sanat ile bu bağ kurmak için yapıyoruz."

Festivalde yabancı sanatçılar da sahne alıyor

İlk gün son olarak sahneye Hindi Zahra çıktı. TRT mikrofonlarına konuşan Fas asıllı Fransız sanatçı Zahra, Türk ezgilerini dinleyip sentezlemeye çalıştığını söyledi.

"Ben sadece melodiyi, müziği, sazları, enstrümanları, ritmi anlamaya çalışıyorum. Bunu da profesyonel bir vizyon ile yapıyorum, onları dinliyorum ve analiz etmeye çalışıyorum."

Festival 13 Kasım'a kadar sürecek

Etkinlik kapsamında Sabahat Akkiraz, Sibel Can ve Kubat'ın yanı sıra dünyaca ünlü flütçü Şefika Kutluer sanatseverler ile buluşacak. Le Trio Joubran ve Azerin gibi konuklar festivalde sahne alacak.

Ayrıca Anadolu'nun müzik dünyasına armağan ettiği enstrümanlar da görücüye çıkacak. Bağlama yapım atölyesi ve bir panel ziyaretçilerini ağırlayacak.

Festival, 13 Kasım'a kadar devam edecek.