Haber Giriş: 11 Kasım 2021 Perşembe 18:54Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Oyuncu Yunus Güner hayatını kaybetti
[Fotoğraf: Kültür ve Turizm Bakanlığı]
Kültür ve Turizm Bakanlığı, oyuncu Yunus Güner'in hayatını kaybettiğini açıkladı.
Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, oyuncu Yunus Güner hayatını kaybetti.
Bakanlığın açıklamasında, "Merhuma Allah’tan rahmet, kederli yakınlarına başsağlığı diliyoruz" denildi.
Değerli oyuncu Yunus Güner’in vefatını derin bir üzüntüyle öğrendik.— T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı (@TCKulturTurizm) November 11, 2021
Merhuma Allah’tan rahmet, kederli yakınlarına başsağlığı diliyoruz. pic.twitter.com/MlH5kk12k5
Etiketler: Kültür ve Turizm Bakanlığı
Sıradaki Haber
Beşiktaş'taki arkeolojik kazılar İstanbul'un tarihi değiştirecek mi?
Yükleniyor lütfen bekleyiniz