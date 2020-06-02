Merkeze bağlı Hıdırbaba köyünde bulunan ve Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Müdürlüğü tarafından koruma altına alınarak, 2014 yılında 1’nci derece Arkeolojik sit alanı ilan edilen 3 bin yıllık höyüğe kaçak kazı yapanlar zarar verdi.

Definecilerin izinsiz kazı yaptığı tarihi höyükte, biri 4 metrelik diğeri ise 2 metrelik çukurların açıldığı öğrenildi.

7 kişi hakkında işlem yapıldı

Durumun fark edilip jandarmaya bildirilmesi üzerine bölgede sürekli tedbirler alındığı ve şu ana kadar 7 kişinin yakalandığı bildirildi. Farklı tarihlerde yakalanan 7 kişi hakkında gerekli adli işlemin yapıldığı aktarıldı.

Urartular döneminden kaldığı değerlendirilen höyüğün turizme kazandırılmasını isteyen köy sakinleri arkeolojik kazı yapılmasını istiyor