3 bin yıllık Hıdırbaba Höyüğüne defineciler zarar verdi
Elazığ’da geçmişi 3 bin yıla dayanan Hıdırbaba Höyüğü, defineciler tarafından farklı zamanlarda yapılan izinsiz kazılarla zarar gördü. Jandarma ekipleri tarafından yakalanan 7 kişiye yasal işlem yapıldığı öğrenildi.
Merkeze bağlı Hıdırbaba köyünde bulunan ve Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Müdürlüğü tarafından koruma altına alınarak, 2014 yılında 1’nci derece Arkeolojik sit alanı ilan edilen 3 bin yıllık höyüğe kaçak kazı yapanlar zarar verdi.
Definecilerin izinsiz kazı yaptığı tarihi höyükte, biri 4 metrelik diğeri ise 2 metrelik çukurların açıldığı öğrenildi.
7 kişi hakkında işlem yapıldı
Durumun fark edilip jandarmaya bildirilmesi üzerine bölgede sürekli tedbirler alındığı ve şu ana kadar 7 kişinin yakalandığı bildirildi. Farklı tarihlerde yakalanan 7 kişi hakkında gerekli adli işlemin yapıldığı aktarıldı.
Urartular döneminden kaldığı değerlendirilen höyüğün turizme kazandırılmasını isteyen köy sakinleri arkeolojik kazı yapılmasını istiyor
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