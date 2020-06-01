Koronavirüs tedbirler kapsamında 2,5 aydır kapalı olan Konya Mevlana Müzesi açıldı.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Abdüssettar Yarar, müzelerin güvenli olarak yeniden açılabilmesi için ziyaret alanlarının yeniden belirlenmesinden, acil durum planlarına kadar bir dizi düzenleme ve tedbir kararı alındığını söyledi.

[Fotoğraf: AA]

Mevlana Müzesi'nin Türkiye'nin en çok ziyaret edilen müzelerinden biri olduğunu hatırlatan Yarar, "18 Mart tarihinden itibaren Mevlana Müzesi başta olmak üzere Konya'daki tüm müzelerimiz salgın nedeniyle ziyarete kapatılmıştı. 1 Haziran itibarıyla sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda Mevlana Müzesi de diğer müzelerimizle birlikte ziyarete açılmaktadır" dedi.

[Fotoğraf: AA ]

Saatte en fazla 200 kişi ziyaret edebilecek

Yarar, salgından korunmak için tedbirli hareket ettiklerini vurgulayarak, şunları söyledi:

"Bu konuda önerilen tüm tedbir kurallarına riayet edilecektir. Bu bağlamda müzeyi saatte en fazla 200 kişi ziyaret edebilecek. Ziyaretler yapılırken sosyal mesafe kurallarına da azami derecede riayet edilecek. Gerek müzenin içinde gerekse avluda bulunan misafirlerimizden, belirlenen ve işaretlenen mesafe kurallarına uymaları istirham edilecek."

Konuşmanın ardından müze avlusunda sema gösterisi yapıldı.