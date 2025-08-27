Açık 28.4ºC Ankara
Kültür-Sanat
TRT Haber 27.08.2025 15:20

26 bin 684 kültürel varlık Türkiye'ye geri kazandırıldı

İletişim Başkanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığının yurt dışına kaçırılan kültürel varlıkları Türkiye'ye getirmeyi sürdürdüğünü belirterek, bugüne kadar toplam 26 bin 684 eserin Türkiye'ye geri kazandırıldığını açıkladı.

26 bin 684 kültürel varlık Türkiye'ye geri kazandırıldı

İletişin Başkanlığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kültür ve Turizm Bakanlığının Anadolu'nun binlerce yıllık mirasına sahip çıktığını ve yurt dışına kaçırılan kültürel varlıkları Türkiye'ye getirmeyi sürdürdüğünü ifade etti. 

Türkiye'nin 1980'li yıllardan itibaren yurt dışına kaçırılan kültürel varlıkların iadesine büyük önem verdiği belirtilen paylaşıma göre, 2002 yılından itibaren 13 bin 294, 2018 yılından itibaren 8 bin 979 eser olmak üzere bugüne kadar toplam 26 bin 684 eser Türkiye'ye kazandırıldı.

Ayrıca paylaşımda, ABD'den iadesi sağlanan Marcus Aurelius heykeli gibi Anadolu kökenli 300’den fazla eserin  Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Millet Kütüphanesi’nde sergilendiği ifade edildi.

Anadolu'nun eserleri vatanına dönüyor başlığıyla yapılan paylaşımda Türkiye'ye geri getirilen başlıca eserlere yer verildi. 

26 bin 684 kültürel varlık Türkiye'ye geri kazandırıldı

Ayrıca ABD'den iadesi sağlanan Marcus Aurelius heykeli gibi Anadolu kökenli 300’den fazla eser Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Millet Kütüphanesi’nde sergileniyor.
Anadolu İletişim Başkanlığı Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültürel Miras
