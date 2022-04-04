64. Grammy ödülleri sahiplerini buldu. İşte kazananların tam listesi...

Yılın albümü

Jon Batiste – We Are

Yılın rekoru

Silk Sonic – Leave the Door Open

En iyi pop/ikili grup performansı

Doja Cat featuring SZA – Kiss Me More

En iyi pop vokal albümü

Olivia Rodrigo – Sour

En iyi R&B albümü

Jazmine Sullivan – Heaux Tales

En iyi rap performansı

Baby Keem featuring Kendrick Lamar – Family Ties

[Fotoğraf: Reuters]

En iyi yeni sanatçı

Olivia Rodrigo

Yılın şarkısı

Silk Sonic – Leave the Door Open

En iyi country albümü

Chris Stapleton – Starting Over

[Fotoğraf: Reuters]

En iyi pop solo performansı

Olivia Rodrigo – Drivers License

En iyi dance/elektronik kayıt

Rüfüs Du Sol – Alive

En iyi dans/elektronik performansı

Black Coffee – Subconsciously

[Fotoğraf: Reuters]

En iyi country ikili/grup performansı

Brothers Osborne – Younger Me

En iyi rock performansı

Foo Fighters – Making a Fire

En iyi metal performansı

Dream Theater – The Alien

[Fotoğraf: Reuters]

En iyi rock şarkısı

Foo Fighters - Waiting on a War

En iyi rock albümü

Foo Fighters – Medicine at Midnight

En iyi alternatif muzik albümü

St Vincent - Daddy’s Home

[Fotoğraf: Reuters]

En iyi R&B performansı

Silk Sonic – Leave the Door Open

Jazmine Sullivan – Pick Up Your Feelings

En iyi geleneksel R&B performansı

HER – Fight for You

En iyi R&B şarkısı

Silk Sonic – Leave the Door Open

[Fotoğraf: Reuters]

En iyi rap albümü

Tyler, the Creator – Call Me If You Get Lost

En iyi rap şarkısı

Kanye West featuring Jay-Z – Jail

En iyi melodik rap performansı

Kanye West featuring the Weeknd and Lil Baby – Hurricane

En iyi country şarkısı

Chris Stapleton – Cold

En iyi country solo performansı

Chris Stapleton – You Should Probably Leave

En iyi Latin pop albümü

Alex Cuba – Mendó

[Fotoğraf: Reuters]

En iyi Latin rock ya da alternatif albüm

Juanes – Origen – WINNER

En iyi tropikal Latin albümü

Rubén Blades y Roberto Delgado & Orquesta – Salswing!

En iyi American kökleri performansı

Jon Batiste – Cry

[Fotoğraf: Reuters]

En iyi Amerikan kökleri şarkısı

Jon Batiste – Cry

En iyi Amerikan albümü

Los Lobos – Native Sons

En iyi çağdaş blues albümü

Christone “Kingfish” Ingram – 662

[Fotoğraf: Reuters]

En iyi geleneksel blues albümü

Cedric Burnside – I Be Trying

En iyi bluegrass albümü

Béla Fleck – My Bluegrass Heart

En iyi folk albüm

Rhiannon Giddens with Francesco Turrisi – They’re Calling Me Home

[Fotoğraf: Reuters]

En iyi reggae albümü

Soja – Beauty in the Silence

En iyi jazz vokal albümü

Esperanza Spalding – Songwrights Apothecary Lab

En iyi jazz enstrümental albüm

Ron Carter, Jack DeJohnette and Gonzalo Rubalcaba – Skyline

[Fotoğraf: Reuters]

En iyi Latin jazz albümü

Eliane Elias With Chick Corea and Chucho Valdés – Mirror Mirror

En iyi new age albümü

Stewart Copeland and Ricky Kej - Divine Tides

En iyi global müzik albümü

Angélique Kidjo - Mother Nature

[Fotoğraf: Reuters]

En iyi küresel musik performansı

Arooj Aftab – Mohabbat

En iyi bölgesel Meksika albümü

Vicente Fernández – A Mis 80’s

En iyi gospel albümü

CeCe Winans – Believe for It

[Fotoğraf: Reuters]

En iyi gospel performansı/şarkısı

CeCe Winans – Never Lost

En iyi çağdaş Hristiyan müziği albümü

Elevation Worship and Maverick City Music – Old Church Basement

En iyi çağdaş Hristiyan müziği performansı/şarkısı

CeCe Winans – Believe for It

Yılın yapımcısı, klasik olmayan

Jack Antonoff

En İyi komedi albümü

Louis CK – Sincerely Louis CK

En iyi sözlü albüm

Lewis

En iyi müzik albümü

Various Artists – Summer of Soul

Görsel medya için yazılmış en iyi şarkı

Bo Burnham – All Eyes on Me

Görsel medya için en iyi derleme müziği

Andra Day – The United States vs. Billie Holiday

Görsel medya için en iyi skor müziği

Carlos Rafael Rivera – The Queen’s Gambit

Jon Batiste, Trent Reznor and Atticus Ross – Soul