2022 Grammy Ödülleri: Kazananların tam listesi
64. Grammy Ödüllerinde Olivia Rodrigo en iyi yeni sanatçı ödülünü, Silk Sonic yılın şarkısı ödülünü ve Jon Batiste yılın albümü ödülünü kazandı.
64. Grammy ödülleri sahiplerini buldu. İşte kazananların tam listesi...
Yılın albümü
Jon Batiste – We Are
Yılın rekoru
Silk Sonic – Leave the Door Open
En iyi pop/ikili grup performansı
Doja Cat featuring SZA – Kiss Me More
En iyi pop vokal albümü
Olivia Rodrigo – Sour
En iyi R&B albümü
Jazmine Sullivan – Heaux Tales
En iyi rap performansı
Baby Keem featuring Kendrick Lamar – Family Ties
En iyi yeni sanatçı
Olivia Rodrigo
Yılın şarkısı
Silk Sonic – Leave the Door Open
En iyi country albümü
Chris Stapleton – Starting Over
En iyi pop solo performansı
Olivia Rodrigo – Drivers License
En iyi dance/elektronik kayıt
Rüfüs Du Sol – Alive
En iyi dans/elektronik performansı
Black Coffee – Subconsciously
En iyi country ikili/grup performansı
Brothers Osborne – Younger Me
En iyi rock performansı
Foo Fighters – Making a Fire
En iyi metal performansı
Dream Theater – The Alien
En iyi rock şarkısı
Foo Fighters - Waiting on a War
En iyi rock albümü
Foo Fighters – Medicine at Midnight
En iyi alternatif muzik albümü
St Vincent - Daddy’s Home
En iyi R&B performansı
Silk Sonic – Leave the Door Open
Jazmine Sullivan – Pick Up Your Feelings
En iyi geleneksel R&B performansı
HER – Fight for You
En iyi R&B şarkısı
Silk Sonic – Leave the Door Open
En iyi rap albümü
Tyler, the Creator – Call Me If You Get Lost
En iyi rap şarkısı
Kanye West featuring Jay-Z – Jail
En iyi melodik rap performansı
Kanye West featuring the Weeknd and Lil Baby – Hurricane
En iyi country şarkısı
Chris Stapleton – Cold
En iyi country solo performansı
Chris Stapleton – You Should Probably Leave
En iyi Latin pop albümü
Alex Cuba – Mendó
En iyi Latin rock ya da alternatif albüm
Juanes – Origen – WINNER
En iyi tropikal Latin albümü
Rubén Blades y Roberto Delgado & Orquesta – Salswing!
En iyi American kökleri performansı
Jon Batiste – Cry
En iyi Amerikan kökleri şarkısı
Jon Batiste – Cry
En iyi Amerikan albümü
Los Lobos – Native Sons
En iyi çağdaş blues albümü
Christone “Kingfish” Ingram – 662
En iyi geleneksel blues albümü
Cedric Burnside – I Be Trying
En iyi bluegrass albümü
Béla Fleck – My Bluegrass Heart
En iyi folk albüm
Rhiannon Giddens with Francesco Turrisi – They’re Calling Me Home
En iyi reggae albümü
Soja – Beauty in the Silence
En iyi jazz vokal albümü
Esperanza Spalding – Songwrights Apothecary Lab
En iyi jazz enstrümental albüm
Ron Carter, Jack DeJohnette and Gonzalo Rubalcaba – Skyline
En iyi Latin jazz albümü
Eliane Elias With Chick Corea and Chucho Valdés – Mirror Mirror
En iyi new age albümü
Stewart Copeland and Ricky Kej - Divine Tides
En iyi global müzik albümü
Angélique Kidjo - Mother Nature
En iyi küresel musik performansı
Arooj Aftab – Mohabbat
En iyi bölgesel Meksika albümü
Vicente Fernández – A Mis 80’s
En iyi gospel albümü
CeCe Winans – Believe for It
En iyi gospel performansı/şarkısı
CeCe Winans – Never Lost
En iyi çağdaş Hristiyan müziği albümü
Elevation Worship and Maverick City Music – Old Church Basement
En iyi çağdaş Hristiyan müziği performansı/şarkısı
CeCe Winans – Believe for It
Yılın yapımcısı, klasik olmayan
Jack Antonoff
En İyi komedi albümü
Louis CK – Sincerely Louis CK
En iyi sözlü albüm
Lewis
En iyi müzik albümü
Various Artists – Summer of Soul
Görsel medya için yazılmış en iyi şarkı
Bo Burnham – All Eyes on Me
Görsel medya için en iyi derleme müziği
Andra Day – The United States vs. Billie Holiday
Görsel medya için en iyi skor müziği
Carlos Rafael Rivera – The Queen’s Gambit
Jon Batiste, Trent Reznor and Atticus Ross – Soul
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