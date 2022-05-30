Diyanet İşleri Başkanlığı, Yazma Eserler Kütüphanesi'ndeki eserler yüksek teknoloji ile donatılmış özel dolaplarda muhafaza ediliyor.

El yazma eserler korumalı dolaplar içinde, hassas iklimlendirme cihazlarının yer aldığı, yüksek güvenlikli özel bir bölümde muhafaza ediliyor. Çünkü her sayfası çok kıymetli. Olası bir afet durumunda dolaplar kendini kilitleyerek kitapları koruma altına alıyor.

Eserler koruma altında

Diyanet İşleri Başkanlığı Kütüphaneler Koordinatörü Mesut Bayar, "Klimlendirme kitaplarımızın kağıtlarının muhafazası için, herhangi bir haşere veya değişik hava durumlarının, olumsuz hava durumlarından korumak için önemli" açıklamasını yaptı.

El yazması eserlerin bulunduğu bölüme sadece özel görevliler girebiliyor. Eserlere eldivenle temas edilebiliyor.

Nadir eserler bu kütüphanede

Kütüphane koleksiyonunda yer alan ciltli 7 bin 433 adet el yazma eser; Arapça, Osmanlıca ve Farsça’dan oluşuyor. Eserlere ait risalelerle birlikte el yazma eser sayısı yaklaşık 20 bini buluyor.

O eserler arasında 9'uncu ya da 10'uncu yüzyılda yazıldığı tahmin edilen Kuran-ı Kerim de yer alıyor.

El yazma eserlerin tamamına dijital ortamda da ulaşılabiliyor.

Haber: Duygu Özdemir

Kameraman: Yasin Köse