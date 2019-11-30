Balıkesir'in Sındırgı ilçesindeki Kışla Müze Han, restore edilerek kent turizmine katkı sağlaması amacıyla 8 odalı otele dönüştürüldü.

[Fotoğraf: AA]

Kesme taş kullanılarak inşa edilen ve mimarisiyle hayranlık uyandıran Kışla Müze Han'daki odalara numara yerine ilçenin değerlerinin ve önemli şahsiyetlerin isimleri verilirken, üst katındaki avluda ise kente ve müzeye ait tarihi eserler sergileniyor.

Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, Kışla Müze Han'ın 3,5 milyon liralık bir yatırımla restore edildiğini söyledi.

Her odanın bir adı var

Yavaş, binanın ısınmasının jeotermalle sağlanacağını belirterek, "Her bir odanın ayrı bir ismi var. Ulus Dağı, Yağcıbedir, Şerif Paşa gibi bölgenin özel isimleri ve her odanın rengi de farklı. Her gelen kişi başka bir odada kaldığında sanki başka bir otelde kalmış gibi olacak" dedi.

[Fotoğraf: AA]

Yavaş, hem otel hem de müze olarak turizme hizmet edecek Kışla Müze Han'ın çevresindeki 30 dönümlük alana da millet bahçesi yapılacağına değinerek, şöyle konuştu:

"Mezarı da Sındırgı'da olan Kuvayımilliye önderimiz İbrahim Ethem Akıncı'nın o zaman giydiği çok güzel bir kıyafeti de burada. Yine askerlerin matarası, künyesi, kullandığı malzemeler burada özel olarak sergileniyor. Ayrıca Sındırgı'mıza ait olan Yağcıbedir halısıyla alakalı kullanılan malzemeler, ölçü tartı aletleri, yine burada bulunuyor. Fotoğraf karelerinde geçmişe ait olan, burada yaşanmışlıklara ait olan hikayeler mevcut. Amacımız otelde rahat bir şekilde kalan misafirlerimizin aynı zamanda geçmişe yolculuk yapmasını sağlamak. Geçmişimizde yaşanmış olan hikayeleri duyguları burada barındırmak istedik. Ondan dolayı Sındırgı'da yapılan Kışla Müze Han turizm değeri kadar içinde barındırdığı hikayeleriyle çok özel bir yer."

[Fotoğraf: AA]

Tarihi dokusuna uygun restore edildi

Restorasyon çalışmalarında binanın orijinalliğinin korunması için özen gösterildiğine değinen Yavaş, "Binanın içinde ahşaptan bir bölme hem tavanı hem de tabanı korunmuş şekilde. Kiremitleri dahil bugün yüzde 60'ı korunarak Marsilya marka yani Fransa'dan o yıllarda getirtilmiş kiremitler hala duruyor. Kurşun kaplamayla etrafını çatısını yaptık. O yıllarda burada elektrik yoktu, elektrik olacaksa bakır borularla elektrik hatlarını yenilemiş olduk. Anahtarlarını eski çıt çıt dediğimiz anahtarlarla yaparak incelik gösterdik. Misafirlerimizi Kışla Müze Han'a bekliyoruz" dedi.

Kaynak: AA