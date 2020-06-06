Haber Giriş: Kaynak: AA
Yeni Zelanda'da 15 gündür yeni vakaya rastlanmadı
Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasını kontrol altına almayı başaran Yeni Zelanda'da 15 gündür yeni vaka görülmediği açıklandı.
Yeni Zelanda Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 22 Mayıs’ta tespit edilen son COVID-19 vakasından bu yana yapılan testlerde yeni vakaya rastlanmadı.
COVID-19 ile mücadelede uygulanan kısıtlamaları 8 Haziran’dan itibaren kaldırmaya hazırlanan ülkede sadece bir aktif vaka olduğunu açıklayan Sağlık Bakanlığı, toplam vaka sayısının da 1504 olduğunu duyurdu.
Uygulanan sıkı tedbirlerle virüsün yayılımının kontrol altına alındığı ülkede, şimdiye kadar COVID-19 nedeniyle 22 kişi yaşamını yitirdi.
Etiketler: Yeni Zelanda koronavirüs vaka sayısıSon Güncelleme: 6 Haziran 2020 Cumartesi 07:14
Son Haberler
- 08:39
- 08:12
- 07:33
- 06:49
- 07:04
Sıradaki Haber
Brezilya, Dünya Sağlık Örgütünden çekilebilebilir
Yükleniyor lütfen bekleyiniz