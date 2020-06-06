Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, COVID-19 nedeniyle son 24 saatte 131 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle ölü sayısı 5 bin 162'ye yükseldi, vaka sayısı ise 4 bin 202 artarak 187 bin 400'e çıktı.

Sağlığına kavuşanların sayısı da toplamda 79 bin 214 oldu.

Peru'da ilk COVID-19 vakası 6 Mart'ta, virüse bağlı ilk ölüm ise 20 Mart'ta görülmüştü.