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Peru'da son 24 saatte 131 kişi öldü
Peru'da, yeni tip koronavirüs (COVID-19) nedeniyle son 24 saatte 131 kişi hayatını kaybetti.
Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, COVID-19 nedeniyle son 24 saatte 131 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle ölü sayısı 5 bin 162'ye yükseldi, vaka sayısı ise 4 bin 202 artarak 187 bin 400'e çıktı.
Sağlığına kavuşanların sayısı da toplamda 79 bin 214 oldu.
Peru'da ilk COVID-19 vakası 6 Mart'ta, virüse bağlı ilk ölüm ise 20 Mart'ta görülmüştü.
Etiketler: Peru koronavirüs ölü sayısı vaka sayısıSon Güncelleme: 6 Haziran 2020 Cumartesi 04:45
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