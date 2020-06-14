Evlere habersiz gidiyorlar, kan örneği alıp test yapıyorlar.Türkiye'nin koronavirüse karşı bağışıklık haritasını çıkarıyorlar.

13 ilde antikor testleri devam ediyor...

Uygulama Ankara’da günler öncesinden başlamıştı. Bir doktor ve bir hemşireden oluşan sağlık ekipleri TÜİK tarafından belirlenen adreslere gidiyor. Hane halkından bir kişi örneklem yöntemiyle seçiliyor uygulama kapının önünde yapılıyor.

Ankara İl Sağlık Müdürlüğü Uzman Doktor Başak Güven:

"Ankara'da 4 bin 90 haneye ulaşacağız. Yedek haneler de olacak. Çalışma kabul edilirse çalışacağız kabul etmezlerse yedek hanelere geçeceğiz."

Test ekiplerinden hırsızlık uyarısı

Sağlık ekipleri belirlenen evleri tek tek geziyor. Hırsızlık ve dolandırıcılık şüphesine karşı önce kendilerini tanıtıyorlar.

"Gelen kişilerin kimliğini sorgulamalı bakanlıktan gelen mesajı doğrulamaları gerekir. Uygulayan kişilerin programı kullanıp kullanmadıklarını teyit etmeleri gerekiyor."

Ardından, test yapılacak kişiye birkaç soru yöneltiliyor. Eğer kişi test yapılmasını kabul ederse, içeri girmeden hemen kapıda işleme başlanıyor, antikor testi için kan alınıyor. Sonrasında ise PSR testi uygulanıyor.

"Kan örneğinden hastalığı geçirip geçirmediğini kontrol ediyoruz. Boğazdan aldığımız süprüntü ile aktif enfeksiyon olup olmadığını teyit ediyoruz."

Testlerin 2 hafta içinde tamamlanması planlanıyor

Sonuçlar iki gün içinde çıkıyor. E-nabız üzerinden takip edilebiliyor. Antikor testleri 15 Haziran itibarıyla ülke geneline yayılmış olacak. Önceden belirlenen 153 bin hane ziyaret edilecek. Testlerin 2 hafta içinde tamamlanması planlanıyor.

haber: Çağla Gül Tuncer

Kamera: Mesut Akın