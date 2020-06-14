COVID-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 25 bin 186 artarak 2 milyon 143 bin 177'ye ulaştı.

Salgın nedeniyle ölenlerin sayısı ise son 24 saatte 691 artarak 117 bin 538'e çıktı.

Vaka ve ölü sayısında düşmelere rağmen New York, hala salgından en fazla etkilenen eyalet konumunda.

New York'ta şimdiye kadar 403 bin 809 kişiye virüs bulaştı, 30 bin 874 kişi de virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

ABD'de COVID-19 testi yapılan kişi sayısı 24 milyonu aşarken iyileşen hasta sayısı da 854 bini geçti.