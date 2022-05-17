Haber Giriş: 17 Mayıs 2022 Salı 19:39Son Güncelleme: Kaynak: AA
Togo, kara sınırlarını 2 yıl sonra açtı
Togo, COVID-19 salgını nedeniyle 2 yıldır kapalı tuttuğu kara sınırlarını bugün itibarıyla açtı.
Hükümetten yapılan yazılı açıklamada, Gana, Benin ve Burkina Faso ile olan kara sınırlarının 2 yıl aradan sonra açıldığı duyuruldu.
Kara sınırlarını kullanmak isteyenlerin aşı kartı ya da COVID-19 testi ibraz etmeleri gerektiği kaydedildi.
Togo, salgının patlak vermesiyle kara sınırlarını 20 Mart 2020'de kapatmıştı. Geçen sene yaz aylarından bu yana özellikle Gana sınırının açılması için hükümete baskı yapılıyordu.
Togo'da 1 Mayıs itibarıyla toplam 32 COVID-19 vakası kayda geçerken, hastalık nedeniyle hiç ölüm yaşanmadı.
Yaklaşık 8,5 milyon nüfuslu ülkede salgının başından bu yana 37 bin 23 vaka tespit edildi ve 273 kişi yaşamını yitirdi.
Etiketler: Koronavirüs
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