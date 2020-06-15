Haber Giriş: Kaynak: AA
Sudan'da COVID-19'dan ölenlerin sayısı 459'a yükseldi
Sudan'da, yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 459'a yükseldi.
Sudan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, son 24 saatte 12 kişinin COVID-19 nedeniyle yaşamını yitirdiği belirtildi.
Böylece virüsten ölenlerin sayısı 459'a çıktı.
Ülkede vaka sayısı ise 213 artışla 7 bin 220'ye ulaştı.
Virüs nedeniyle şimdiye kadar 2 bin 610 kişinin de iyileştiği kaydedildi.
Etiketler: sudan koronavirüs covid-19 vaka sayısıSon Güncelleme: 15 Haziran 2020 Pazartesi 02:36
Sıradaki Haber
Arap ülkelerinde can kaybı ve vaka sayıları arttı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz