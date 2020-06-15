Sudan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, son 24 saatte 12 kişinin COVID-19 nedeniyle yaşamını yitirdiği belirtildi.

Böylece virüsten ölenlerin sayısı 459'a çıktı.

Ülkede vaka sayısı ise 213 artışla 7 bin 220'ye ulaştı.

Virüs nedeniyle şimdiye kadar 2 bin 610 kişinin de iyileştiği kaydedildi.