Haber Giriş: Kaynak: AA
Fransa'da son 24 saatte 9 kişi hayatını kaybetti
[Fotoğraf: AA]
Fransa'da yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 29 bin 407'ye çıktı. Ülkede son 24 saatte 9 kişi yaşamını yitirdi.
Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede virüs tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 407 artışla 194 bin 625'e ulaştı.
COVID-19 nedeniyle 869'u yoğun bakımda olmak üzere 10 bin 881 kişi hastanelerde tedavi görüyor. Yoğun bakımda bulunanların sayısı 67 gündür düşüyor.
Salgın yüzünden son 24 saatte 9 kişinin yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 29 bin 407 oldu.
Açıklamada, iyileşenlerin sayısına ilişkin güncel rakam hakkında bilgi verilmedi.
Etiketler: fransa koronavirüs covid 19Son Güncelleme: 14 Haziran 2020 Pazar 23:41
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