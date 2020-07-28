Koronavirüsten korunmak için alınması gereken önlemlerin başında maske takmak geliyor. Ne var ki maske kullanımı, yaz sıcaklarının iyiden iyiye hissedildiği şu günlerde hiç de kolay olmuyor. Örneğin sıcak hava dolayısıyla oluşan ter, bazı cilt rahatsızlıklarına sebebiyet veriyor. Getirdiği zorluk ne olursa olsun, koronavirüse karşı maske takma kuralından kesinlikle taviz verilmemesi gerekiyor.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hamidiye Tıp Fakültesi Dermatoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. İlkin Zindancı bu noktanın altını şöyle çiziyor:

“Maske bir bariyer ve bulaşı önlemede çok etkili. Başka bir alternatifimiz yok.”

Doç. Dr. İlkin Zindancı, maske kullanımının sıcak havalarda yaratacağı muhtemel sorunlar konusunda ise “Yüzümüzde iritasyona (tahriş) sebep olabilir. Hatta tahrişe bağlı egzama meydana gelebilir. Bu, özellikle hassas deriye sahip insanları, uzun süre maske taktığında etkileyebiliyor. Maskenin terden dolayı nemlenmesi de virüs ve diğer bakteriler için daha kolay bir ortam yaratır” diyor.

Cerrahi maskeler tavsiye ediliyor

Bu konuda özellikle ileri yaştakiler, sedef hastaları ve alerjik egzaması olanların daha fazla risk taşıdığını ifade eden Doç. Dr. Zindancı, “Asıl problem sıcak havaya bağlı ter” diyor ve ekliyor:

“Bir kere terli deri, bazı maddelerin tahriş yapmasını kolaylaştırıyor. Yine kullanılan maskenin malzemesi, normal bir deride iritasyon yapmazken terli ve ıslak deride emilimin artmasıyla birlikte daha kolay tahriş yapabiliyor.”

Maskelerin üretildiği malzeme, virüsü engellemek açısından son derece önemli. Malzeme, aynı zamanda cilt sağlığı açısından da büyük önem taşıyor. Doç. Dr. Zindancı, bu noktada özellikle kumaş maskelere dikkat çekerek, “Sokaklarda renkli, boyalı kumaş maskeler görüyorum. Bunların tam ne olduğunu açıkçası bilmiyoruz. Boyanın bile tahriş edici ya da alerji yapıcı etkisi olabilir. Biz daha çok ‘cerrahi maske’ olarak satılan, belli standartlarda üretilen sağlıkçı maskelerini tavsiye ediyoruz” diyor.

Islanan maske mutlaka değiştirilmeli

Yeni normal hayatımızın vazgeçilmezi olan maskelerin yaratacağı rahatsızlıkları önlemek için yapılması gerekenler aslında çok basit. Öncelikle maskeleri ıslandıkça değiştirmek şart. Zindancı, bunun sebebini, “Islak maske aslında koruyucu özelliğini yitiriyor. Sadece koronavirüs değil, her türlü bakteriye uygun bir ortam oluşturuyor” sözleri ile anlatıyor.

Ciltte tahrişe yol açan bir başka ayrıntı ise maskeyi sürekli takıp çıkartmak. Bu esnada oluşan sürtünme, ciltte tahribata neden oluyor. Bunun için mümkünse yüze takıldıktan sonra maskelere el sürmemek gerekiyor.

Maske takmadan önce cilde uygun bir krem kullanmak da alınması gereken bir başka tedbir… Cildi tahrişten koruyacak bir krem kullanmanın oldukça önemli olduğuna değinen Doç. Dr. Zindancı, “Bunu ellerimize dezenfektan kullanırken de sürekli gündeme getiriyorduk. Sürekli yıkadıkça elimizdeki bariyer bozulur. Bariyeri bozuk bir deri, her türlü egzamaya açık hale gelir. Size zarar vermeyen maddeler dahi zarar vermeye başlar. Bu, yüzümüz için de geçerli” diyor.

Zindancı, yaptığı uyarının ardından şu tavsiyede bulunuyor:

“Özellikle günlük temizliğimiz sırasındaki yıkamalardan sonra mutlaka bir bariyer oluşturucu krem kullanılmalı. Bu, günlük hayatımızda kullandığımız kremler olabilir. Çok sık yüz yıkayan kişilerin bu bariyeri güçlendirmek için her yüz yıkamadan sonra kullandığı ince, çok yağlı olmayan, içinde zeytinyağı ve vazelin gibi maddelerin olduğu bir nemlendirici bile tercih edilebilir.”