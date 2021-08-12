Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezi’nden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte vaka sayısı 21 bin 932 artarak 6 milyon 534 bin 791'e yükseldi.

Son 24 saatte 808 kişinin hayatını kaybetmesiyle salgının başlangıcından bu yana "en yüksek günlük can kaybına" ulaşılan ülkede, toplam ölü sayısı 168 bin 49'a çıktı.

537 binden fazla COVID-19 hastasının tedavisinin sürdüğü Rusya'da, iyileşen kişi sayısı 20 bin 195 artışla 5 milyon 828 bin 972'ye ulaştı.

Başkent Moskova'da son 24 saatte vaka sayısı 2 bin 294 artarak 1 milyon 535 bin 359'a, ölenlerin sayısı 56 artışla 26 bin 423'e yükseldi.

Rusya'da aşılanma süreci

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in talimatıyla 18 Ocak'ta COVID-19'a karşı kitlesel aşılama sürecinin başladığı ülkede, şimdiye kadar yaklaşık 39 milyon kişi aşılandı.

Nüfusun yoğun olduğu Moskova ve St. Petersburg gibi kentlerde COVID-19'a karşı aşılanma zorunluluğu getirilmişti.

COVID-19'a karşı "yeniden" aşılama sürecinin 1 Temmuz'da başladığı Moskova'da halk, Rus üretimi iki dozlu "Sputnik V" ile tek dozlu "Sputnik Light"la aşılanabiliyor.

Tedbirler gevşetilmişti

Moskova'da, COVID-19'a karşı uygulanan bazı tedbirlerin kaldırılması yönünde alınan karar, 19 Temmuz'da yürürlüğe girmişti.

Buna göre, restoran ve kafelere getirilen barkod (QR kod) sistemiyle müşterilere hizmet verme zorunluluğu kaldırılmıştı. Vatandaşlar barkod almadan bu mekanları ziyaret edebiliyor, barkod sistemini henüz kullanmayan mekanlar da salgına karşı alınan önlemlere uyması şartıyla hizmet verebiliyor.

Eldiven takma zorunluluğu kaldırılmıştı

Moskova'da 23.00-06.00 saatlerinde faaliyetleri yasaklanan restoran, kafe, bar, gece kulüpleri ve diğer eğlence yerleri de çalışmaya başlamıştı. Ayrıca 30 Temmuz'da kentteki ulaşım araçları, marketler ve halka açık alanlarda vatandaşlar için eldiven takma zorunluluğu kaldırılmıştı.

Çocuk oyun mekanlarının da faaliyete geçtiği Moskova'da, maske takma zorunluluğu devam ediyor, spor ve eğlence etkinlikleri 500 kişiyi geçmeme şartıyla düzenlenebiliyor.

Rusya'da, ilk COVID-19 vakası 31 Ocak 2020'de, virüs kaynaklı ilk ölüm de 19 Mart 2020'de kayıtlara geçmişti.