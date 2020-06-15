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Peru'da son 24 saatte 190 kişi öldü
Peru'da, yeni tip koronavirüs (COVID-19) nedeniyle son 24 saatte 190 kişi hayatını kaybetti.
Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, COVID-19 nedeniyle son 24 saatte 190 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle ölü sayısı 6 bin 688'e yükseldi, vaka sayısı ise 4 bin 604 artarak 229 bin 736'ya çıktı.
Sağlığına kavuşanların sayısı da 116 bin oldu.
Peru'da ilk COVID-19 vakası 6 Mart'ta, virüse bağlı ilk ölüm ise 20 Mart'ta görülmüştü.
Etiketler: Peru koronavirüs vaka sayısıSon Güncelleme: 15 Haziran 2020 Pazartesi 04:12
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