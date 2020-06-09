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Peru'da son 24 saatte 106 kişi öldü
Peru'da, yeni tip koronavirüs (COVID-19) nedeniyle son 24 saatte 106 kişi hayatını kaybetti.
Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, COVID-19 nedeniyle son 24 saatte 106 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle ölü sayısı 5 bin 571'e yükseldi, vaka sayısı ise 3 bin 181 artarak 199 bin 696'ya çıktı.
Sağlığına kavuşanların sayısı 89 bin 556 oldu.
Peru'da ilk COVID-19 vakası 6 Mart'ta, virüse bağlı ilk ölüm ise 20 Mart'ta görülmüştü.
Etiketler: Peru koronavirüs vaka sayısı ölü sayısıSon Güncelleme: 9 Haziran 2020 Salı 01:15
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