Dünya 2020’yi pandemi gölgesinde geçiriyor. Pek çok ülkede olduğu gibi Türkiye’de de belirgin vaka artışı söz konusu. Aşı çalışmalarında olumlu gelişmeler ardı ardına geliyor ancak bir süre daha tedbiri elden bırakmamak gerekiyor. Çünkü koronavirüse karşı elimizdeki en büyük silah hala maske, mesafe ve temizlik.

Tüm yaş gruplarının istinasız uyması gereken bu korunma önlemlerinden en önemlisi şüphesiz maske… Son zamanlarda çeşitli platformlardan maske karşıtı söylemler yükseliyor. Maskenin solunum yolu sıkıntısına neden olması bu noktada sıklıkla dillendiriliyor. Yapılan araştırmalar ise bunun kesinlikle doğru olmadığını ortaya koyuyor.

[Fotoğraf: AA]

65 yaş üstü için önemli araştırma

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Berna Eren Kömürcüoğlu, bu konuda The Journal of the American Medical Association’da (JAMA) yayımlanan bir makaleyi örnek gösteriyor. “Araştırma 65 yaş üstü herhangi bir kardiyak ve KOAH dediğimiz solunum yetmezliği olmayan, normal oksijen seviyesine sahip kişilerle yapıldı” diyen Doç. Dr. Kömürcüoğlu, şöyle devam ediyor:

“Bunlara maske takılarak günlük aktiviteleri sırasındaki oksijen düzeyleri ölçüldü. Ve sonuçta maske kullanımının 65 yaş üstü hastalarda herhangi bir zararı olmadığı ortaya kondu.”

[Sağlık Bilimleri Üniversitesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Berna Eren Kömürcüoğlu]

“Halkımız yaşa bakmaksızın maske takmalı”

Araştırmada solunum yetmezliği çeken hastalar yok. Ancak Doç. Dr. Kömürcüoğlu, bu hastalara da maskeyi önerdiğini söylüyor. Sözlerini şöyle sürdürüyor:

“KOAH olduğu için oksijen kullanan hastalar var. Onların bile oksijen kanülünün üstüne maskelerini takmalarını istiyoruz. Çünkü toplumda şu an COVID-19 o kadar yaygın bir halde ki bulaşma ihtimali yaz döneminden 4-5 kat daha fazla.”

[Fotoğraf: AA]

Doç. Dr. Kömürcüoğlu, “Tüm halkımızın kendini çok iyi koruması gerekiyor” diyor ve ekliyor: “Halkımız yaşa bakmaksızın maske takmalı. Maskenin herhangi bir oksijen seviyesini düşürücü etkisi yok. Düzgün, kurallarına uygun ve efektif maske takmak aşı kadar koruyucu.”

Maskenin doğru şekilde kullanılması gerektiğini de vurgulayan Doç. Dr. Kömürcüoğlu, “Tıbbi maskeleri her gün değiştirmek gerekiyor. Bir maske günde 8 saate kadar kullanılıyor. Ancak maske nemlenirse, ıslanırsa ya da katmanlarından biri zarar görürse değiştirilmeli ve yenisi takılmalı” uyarısı yapıyor.