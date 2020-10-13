Maske, mesafe ve temizlik… Koronavirüsten işte bu 3 şartı sağlayarak büyük oranda korunmak mümkün. Yapılan deneysel çalışmalar da maskenin aşı etkisine sahip olduğunu gösteriyor. Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Profesör Çağrı Büke, kullanımından çöpe atılmasına kadar maskeye ilgili tüm detayları TRT Haber’e anlattı.

Maske aşı etkisine sahip

Çağrı Büke, asemptomatik olan insanların aslında virüse daha az maruz kalanlar olduğunun altını çiziyor:

“Ne kadar fazla mikroorganizmalarla karşılaşırsanız hasta olma, yakınmaların ortaya çıkma ve ağır geçirme olasılığı o kadar fazladır. Bu kovid için de böyle. Yani aslında semptomu olan kişiler daha fazla sayıda virüsle karşılaşmış kişilerdir. Daha az sayıda virüsle karşılaşmaya sebep olabiliyor maskeler, bir parça süzüyor çünkü. Semptom oluşmadığı için ve akciğerlerde de ciddi bir tablo olmadığı için hastalık geçiyor ve bir süre sanki aşılanmış gibi oluyor kişi. Sıçanlarda yapılan bir deneydir bu. maske kullanıldığında ve az sayıda virüs bulaştığında, hiçbir şekilde semptom ortaya çıkmamıştır ve antikor oluşmuştur. Antikor oluşumu, bizim aşıyla yapmaya çalıştığımız şey de odur.”

[Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Profesör Çağrı Büke]

“Bütün maskeler yağmurda dayanaksız”

Maskelerin koruyucu olabilmesi için ise doğru kullanım şart. Cerrahi maskelerin dünyada kabul edilen etkinliği 4 saatle sınırlı. Yani 4 saat sonra yeni bir maske kullanmanın zamanı gelmiş demek oluyor. Ancak bazı durumlarda bu süre dakikalarla sınırlanıyor. Özellikle nemli ve yağmurlu havalarda… Maskeyi taktıktan sonra hapşırmak ya da öksürmek de maskenin etkisini ortadan kaldırıyor.

Islanan maskeyi vakit kaybetmeden temiz ve kuru bir maskeyle değiştirmek gerekiyor. Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Profesör Çağrı Büke kullanılmış maskelerin ise özenle atılması gerektiğini belirtiyor:

“Ağzımızdaki mikroorganizmalar, pek çok bakteri, virüs de var. Ağzımızda flora bakterileri de var bunları da yayabiliriz. Bir torbanın içerisine atıp torbanın ağzını kapatıp, kimsenin eliyle temas etmeyecek şekilde ve doğrudan çöp kutusuna atmak gerekiyor.”

Çevreye duyarsızca atılan maskeler doğa için de tehlikeli.

Tıbbi maskenin doğada kaybolma süresi 400 yıl…

Eldivenlerin ise 500 ila 1000 yıl sürüyor.

Kamera: Serhan Sevin