ABD ilaç firması Moderna'dan yapılan açıklamada, Moderna'nın COVID-19 destek aşısının yarım dozunun Omicron varyantına karşı antikor oranını 37 kat artırdığı açıklandı

Moderna başhekimi Paul Burton, ön çalışmalardan elde edilen ilk verilerin ümit verici olduğunu kaydederek, "Tatil sezonuna girerken bu iyi bir koruma sağlamalı" ifadesini kullandı.

Destek aşısı "güven verici" ve "son derece etkili"

Burton, hastanelere kaldırılma ve ölümler üzerinde Moderna destek aşısının ne kadar koruyucu olduğu konusunda ise henüz ellerinde klinik veri bulunmadığına dikkat çekerek en son sonuçların yine de destek aşısının "güven verici" ve "son derece etkili" olduğunu gösterdiğini söyledi.

Federal yetkililer, gelecek hafta başlayacak Noel ve yeni yıl tatilleri öncesi ülkede Omicron varyantı kaynaklı vakaların hızla artışa geçmesinden endişe ediyor.