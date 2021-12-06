Kanada Bilim ve Sanayi Bakanı Francois-Philippe Champagne, Merck Canada CEO'su Marwan Akar ile düzenlediği basın toplantısında, "Kanadalılar ve aslında dünya için COVID-19 ilaçları üreteceğiz" dedi.

Akar ise COVID-19 antiviral ilacı "Molnupiravir"in, hem Kanada hem de küresel pazarlara dağıtımı için Whitby kentindeki Thermo Fisher Scientific firması ile ortaklık kurulduğunu duyurdu.

Kanada'daki tesislerde üretilecek ilaç, Kanada, İngiltere, Avrupa Birliği, Asya Pasifik ve Latin Amerika'da dağıtılacak.

Kanada 500 bin ilaç için bir anlaşma imzaladı

Ontario Ekonomik Kalkınma ve Ticaret Bakanı Victor Fedeli de yaptığı açıklamada, yeni üretim anlaşmasının bölgede 50'den fazla yüksek ücretli istihdama imkan vereceğini, 19 milyon dolarlık sermaye yatırımıyla gerçekleşen iş birliğinin Ontario'nun ekonomik iyileşmesine yardımcı olacağını ifade etti.

Kanada federal hükümeti, Merck firmasından 500 bin "Molnupiravir" ilacı satın almak için bir anlaşma imzalamıştı.

Uzmanlar, kişisel koruyucu ekipman, testler ve aşılardan sonra antiviral ilaç tedavilerinin COVID-19 ile mücadelede başka bir araç olarak görüldüğü görüşünü savunuyorlar.