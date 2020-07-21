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Malavi'de vaka sayısı 3 bine yaklaştı
Doğu Afrika ülkesi Malavi'de, yeni tip koronavirüs (Covid-19) tespit edilen vaka sayısı 2 bin 992'ye yükseldi.
Covid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ülkede şimdiye kadar 24 bin 192 Covid-19 testi yapıldı.
Ülkede vaka sayısı son 24 saatte 85 artarak 2 bin 992'ye ulaştı.
Son 24 saatte 3 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle can kaybı ise 62 çıktı. İyileşen hasta sayısı 1153'e yükseldi.
Malavi'deki halk Covid-19'le mücadele kapsamında 3 günlük oruç tutmuştu.
Afrika genelinde ise Covid-19 vaka sayısı 738 bini aştı, 15 bin 458 kişi hayatını kaybetti.
Etiketler: Malavi koronavirüs vaka sayısı ölü sayısıSon Güncelleme: 21 Temmuz 2020 Salı 02:58
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