Libya Hastalıklarla Mücadele Ulusal Merkezinden yapılan açıklamaya göre, COVID-19 hastası 8 kişinin daha hayatını kaybettiği ülkede, 707 kişi enfekte oldu, 712 kişi ise iyileşti.

Libya’da toplam can kaybı 1110'a, vaka sayısı 79 bin 180'e, iyileşenlerin sayısı da 50 bin 304'e yükseldi.

Umman'da can kaybı 1391'e yükseldi

Umman’da ise son 24 saatte 5 kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirdi. Ülkede 223 yeni vaka tespit edilirken, 279 kişi de sağlığına kavuştu.

Umman Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasına göre, toplam can kayıpları 1391'e, vakalar 122 bin 579'a, hastalığı atlatanların sayısı da 113 bin 856'ya çıktı.



