Hindistan Serum Enstitüsü tarafından geliştirilen ve UNICEF tarafından temin edilen 36 bin doz AstraZeneca aşısı, başkent Monrovia'ya ulaştı.

Liberya Sağlık Bakanı Dee-Maxwell Saah Kemayah, hükümetin teslim aldığı aşıların, ülkenin COVID-19'la mücadelesine yardımcı olacağını söyledi.

Aşıların, sağlık çalışanları tarafından test edildiğini ve ülkede kullanılmasına izin verildiğini kaydeden Kemayah, "Halkının sağlığını korumak, Liberya hükümetinin birincil yükümlülüğüdür" dedi.

Kemayah, ülkede yakında aşı kampanyasının başlatılacağını duyurdu.