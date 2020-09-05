Koronavirüste artan vakaların ardından bu kez uyarı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi'nin açılışında konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, son dönemde artan vaka ve yoğun bakım sayısına rağmen sağlık sisteminin dimdik ayakta olduğunu söyledi.

Erdoğan, bu vesileyle vatandaşları TMM olarak ifade edilen temizlik, maske, mesafe kurallarına daha titiz bir şekilde uymaya davet ederek şu ifadeleri kullandı:

"Maalesef Türkiye'nin 4 bir yanında bu tavsiyelere uyulmuyor"

"Maalesef bilim bu hastalığa henüz bir çare üretememiştir. Bu alandaki bilgili hocalarımız, bakanımız sürekli söylemelerine rağmen maalesef Türkiye'nin 4 bir yanında bu tavsiyelere uyulmuyor. Düğünlerde dikkat diyoruz maalesef uyulmuyor. Her vatandaşımız kendi tedbirini kendisi uygulayacaktır. Sağlık Bakanlığımızın ve İçişleri Bakanlığımızın kurallarına uymalıyız. Biz halkımızı seviyoruz ve onların sağlığını çok ama çok önemsiyoruz. Maskesiz dolaşmayalım diyoruz. Aksi taktirde hem kendimiz hem sevdiklerimiz için sonu ölüme kadar varan bir tehdidin kapısını açmış oluruz."

"Hep birlikte salgının üstesinden gelmeliyiz"

Ülkemizin denizi geçip derede boğulmaması için hep birlikte salgının üstesinden gelmeliyiz. Doktorlarımız, sağlık memurlarımız hepsi gece gündüz demeden çalışıyor. Onların bu gayretlerine vatandaşlarımız da uymalı. Onların hakkını ancak sorumlu davranarak ödeyebiliriz. Salgın tehdidini bir an önce ortadan kaldırma seferberliğine davet ediyorum. Bu seferberlik dışarda ve içerdeki seferberliklerimiz kadar önemlidir.