Türkiye'de koronavirüs salgını görülmeye başladıktan sonra virüs riskinden uzak olmak isteyenler, mümkün olduğunca kalabalık yerlerden uzaklaşmaya çalıştı. Özellikle büyükşehirlerde yaşayanlar yazlık evlerin bulunduğu tatil bölgelerine akın etti.

Kumburgaz ve Selimpaşa da tercih edilen yerler arasındaydı. Yazlık ve müstakil konutları olanların büyük çoğunluğu ekim ayı gelmesine rağmen evlerine dönmedi. Bu kış mevsimi birçok aile için yazlıklarında geçecek.

Doğal gaza yoğun talep

Silivri, uzun süredir doğal gaz altyapısına sahip bölgelerden biri. Ancak birçok kişi evini sadece yaz aylarında kullandığı için doğal gaz bağlatmıyordu. Bu yıl ise koronavirüs nedeniyle büyükşehirlerdeki evine dönmeyi düşünmeyenler, doğal gaz bağlatmak için sıraya girdi.

Kış aylarını yazlığında geçirecek olanlardan biri de Leyla Akyüz, kendisinin ve çevresindekilerin bu tercihini şu sözlerle anlatıyor:

“Buraya doğal gaz geleli 6-7 sene oldu. Kimse kalorifer bağlatmamıştı. Koronavirüs yüzünden birçok kişi ‘belki kış daha kötü olur en azından burada izole oluruz’ düşüncesiyle doğal gaza yöneldi ve evine kalorifer tesisatı döşettiriyor. Burası 170 haneli bir site, normal şartlarda bu tarihlerde kimse olmazdı ama şu an neredeyse 40 hane dolu. Buradaki herkes kışın da burada oturmayı düşünüyor, önümüzü göremiyoruz çünkü. İstanbul’daki evini satıp bu bölgeden, sahil kesiminden ev alan da birçok kişi var.”

“Nüfusumuz bir hayli arttı”

Yazlık yerlerde en büyük hareketlilik hiç şüphesiz fırınlar, marketler ve yemek hizmeti sunan işletmelerde yaşanır. Bu yıl bölge sakininin tercihi esnafı da olumlu yönde etkiledi. Geçmiş yıllarda sadece yaz sezonunda açık olan bazı marketler kepenklerini bu yıl kış aylarında da açık tutacak.

Kumburgaz’da ev yemekleri hizmeti veren Seçil Batur da bu yıl ki değişimin şöyle anlattı:

“Bir sürü yazlıkçı müşterimiz var burada. Bu yıl hepsinin evlerine doğal gaz döşettiğini ve kışlarını burada geçireceklerini biliyorum. Okullara da gidilmeyince hem ilkokul öğrencilerinin hem de üniversite öğrencilerinin burada kaldığını biliyorum. Nüfusumuz bir hayli arttı. Mesela biz geçen ekim ayında saat 18.00’de dükkan kapatırken, bu sene yoğunluktan dolayı 21.00 – 21.30’a kadar dükkandayız.”



Kurgu: Cihan Karaahmetoğlu