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Kolombiya'da hayatını kaybedenlerin sayısı 1372'ye çıktı
Güney Amerika ülkesi Kolombiya'da, yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgınında yaşamını yitirenlerin sayısı 1372'ye yükseldi.
Kolombiya Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte COVID-19 nedeniyle 64 kişi yaşamını yitirdi.
Böylece ülke genelinde COVID-19 kaynaklı ölü sayısı 1372'ye, vaka sayısı da 1359 artarak 42 bin 78'e ulaştı.
Sağlığına kavuşanların sayısı da toplam 16 bin 534 oldu.
Kolombiya'da ilk COVID-19 vakası 6 Mart'ta, virüse bağlı ilk ölüm ise 22 Mart'ta görülmüştü.
Etiketler: Kolombiya koronavirüs vaka sayısı can kaybıSon Güncelleme: 10 Haziran 2020 Çarşamba 06:04
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