Kolombiya Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte COVID-19 nedeniyle 64 kişi yaşamını yitirdi.

Böylece ülke genelinde COVID-19 kaynaklı ölü sayısı 1372'ye, vaka sayısı da 1359 artarak 42 bin 78'e ulaştı.

Sağlığına kavuşanların sayısı da toplam 16 bin 534 oldu.

Kolombiya'da ilk COVID-19 vakası 6 Mart'ta, virüse bağlı ilk ölüm ise 22 Mart'ta görülmüştü.