Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede virüs görülen kişi sayısı 4 bin 40 artarak 203 bin 736'ya yükseldi.

Son 24 saatte 167 kişinin hayatını kaybetmesiyle ülkede virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 5 bin 738'e çıktı.

Ülkede sağlığına kavuşanların sayısı 92 bin 929 oldu.

Peru'da ilk COVID-19 vakası 6 Mart'ta, virüse bağlı ilk ölüm ise 20 Mart'ta görülmüştü.