Haber Giriş: Kaynak: AA
Kanada’da koronavirüs kaynaklı can kaybı 10 bin 692’ye çıktı
[Fotoğraf: AFP]
Kanada'da yeni tip koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı 10 bin 692’ye yükseldi. Ülke genelinde son bir haftada 463 kişi vefat etti.
Kanada Federal Sağlık Bakanlığı verilerine göre, COVID-19 vaka sayısı da son bir haftada 36 bin 830 artarak, 276 bin 466'ya yükseldi.
Son bir haftada ülke genelinde 463 kişi de COVID-19 nedeniyle hayatını kaybetti. Böylece ölenlerin sayısı 10 bin 692'ye çıktı.
Ülke genelindeki sağlık kuruluşlarında tedavi gören ve durumu kritik olanların sayısı da 41 bin 651.
Kanada genelindeki sağlık kuruluşlarında bugüne dek toplam 10 milyon 44 bin 738 kişiye COVID-19 testi uygulandı.
Salgının başlangıcından bugüne kadar COVID-19 testi pozitif çıkan ve tedavi görerek iyileşen hasta sayısı da 222 bin 165 oldu.
Etiketler: KoronavirüsSon Güncelleme: 11 Kasım 2020 Çarşamba 19:19
Sıradaki Haber
İnsanlığa umut olan Türk çift ABD'de manşetlerde
Yükleniyor lütfen bekleyiniz