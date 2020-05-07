Kanada Federal Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ülke genelinde son 24 saatte Covid-19 kaynaklı 182 ölüm daha kaydedildi. Böylece virüs ölümlerinin sayısı 4 bin 348’e yükseldi.

Kanada’da pozitif Covid-19 vaka sayısı da son 24 saatte bin 450 artarak 63 bin 496’ya ulaştı.

"Ölümler beklediğimizden yüksek"

Kanada Halk Sağlığı Ajansı Başkanı Dr. Theresa Tam, düzenlediği basın toplantısında, kaydedilen ölüm rakamlarının beklenenden fazla olduğunu söyledi.

Hazırlanan ulusal projeksiyonlarda Covid-19 kaynaklı ölümlerin 3 bin 800 ila 3 bin 900 arasında olmasını öngördüklerini aktaran Tam, ancak rakamın 4 bin 300’ün üzerine çıktığını ifade etti.

Tam, yaşlı bakım merkezlerinde Ontario ve Quebec'te yoğunluklu yaşanan Covid-19 ölümlerinin, diğer eyaletlere de sıçramasının endişe verici olduğunu dile getirdi.

Yaklaşık 1 milyon kişiye test uygulandı

Şu ana kadar 970 bin kişinin testinin tamamladığını aktaran Tam, sayının ilerleyen saatlerde 1 milyona ulaşacağını bildirdi.

Tam, günlük testlerin Kanada'nın Covid-19'la yaşamayı öğrenmesinin temeli ve test sayısını artırmanın da salgının önüne geçmenin en önemli adımlarından olduğunu vurguladı.

Virüsün semptomları bulunmayan kişiler tarafından yayıldığına işaret eden Tam, okulları ve işletmeleri yeniden açmanın bireyleri fiziksel olarak birbirinden uzak tutmak için sürekli bir çaba gerektirdiğini ve düzenli el yıkamanın bu aşamadaki önemini kaydetti.