Alman Robert Koch Enstitüsü tarafından yayınlanan koronavirüs raporuna göre, ülkede son 24 saatte 1284 kişide daha koronavirüs tespit edildi.

Almanya genelinde vaka sayısı 166 bin 91'e yükseldi. Ölü sayısı ise 123 artarak, 7 bin 119'a ulaştı.

Dünya genelinde koronavirüs vakası sayısı 3 milyon 822 bin 860'a yükseldi.