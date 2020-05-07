Haber Giriş: Kaynak: Reuters
Almanya'da ölü sayısı 7 bin 119'a ulaştı
[Fotoğraf: Reuters]
Almanya'da koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 123 artarak, 7 bin 119'a ulaştı.
Alman Robert Koch Enstitüsü tarafından yayınlanan koronavirüs raporuna göre, ülkede son 24 saatte 1284 kişide daha koronavirüs tespit edildi.
Almanya genelinde vaka sayısı 166 bin 91'e yükseldi. Ölü sayısı ise 123 artarak, 7 bin 119'a ulaştı.
Dünya genelinde koronavirüs vakası sayısı 3 milyon 822 bin 860'a yükseldi.
Etiketler: almanya koronavirüs vaka sayısı ölü sayısıSon Güncelleme: 7 Mayıs 2020 Perşembe 06:10
Son Haberler
- 07:11
- 06:39
- 05:37
- 05:33
- 05:14
Sıradaki Haber
Adıyaman'daki yurtta karantina süresi dolan 655 kişi tahliye edildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz