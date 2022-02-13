Japon Başbakan Kişida Fumio, düzenlediği basın toplantısında, COVID-19'a karşı uygulanan kısmi ısmi olağanüstü hali (OHAL) uzattıklarını açıkladı.

Kararı, hükümete bağlı COVID-19 Danışman Heyetinin tavsiyesiyle aldıklarını söyleyen Kişida, kısmi OHAL'in "bir seviyeye kadar işe yaradığını" dile getirdi.

Japon Başbakan, yükseliş eğilimini koruyan vaka seyrinin "güvenli olmaktan uzak" olduğunu, sosyo-ekonomik faaliyetleri sekteye uğratabileceğini söyledi.

OHAL 6 Mart'a kadar yürürlükte olacak

Yeni kararla üç haftalığına uzatılan kısmi OHAL başkent Tokyo dahil 13 eyalette 6 Mart'a dek yürürlükte kalacak.

Kısmi OHAL, eyalet valilerine, restoranların işletme saatlerini kısaltmaları, alkol satışını durdurmaları ve halktan eyalet dışına seyahat etmemelerine yönelik talepte bulunabilme yetkisini veriyor.

Japonya’da vaka sayısı 3 milyon 849 bin 549’a, virüse bağlı can kaybı sayısı 20 bin 250’ye yükseldi.

Ülke genelinde 1352 kişi yoğun bakım servislerinde COVID-19 tedavisi görüyor.