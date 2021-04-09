Kamu yayıncısı NHK'nin haberine göre, Japonya'daki Salgın Hastalıklar Ulusal Enstitüsü (NIID) araştırmacıları, ülke geneli yayılan COVID-19 varyantlarını araştırdı.

Yaklaşık 50 gün süren analiz sürecinin ardından İngiltere’de ortaya çıkan COVID-19 varyantının, orijinal virüse göre 1,32 kat daha bulaşıcı olduğu tespit edildi.

NIID Başkanı Takaji Wakita, varyantın Kansai bölgesinde yoğunlaştığı, kademeli olarak Tokyo ve çevre eyaletlerde yayılmaya başladığını söyledi.