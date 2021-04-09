Haber Giriş: 9 Nisan 2021 Cuma 06:19Son Güncelleme: Kaynak: AA
Japon araştırmacılar: İngiliz varyantı 1,32 kat daha bulaşıcı
[Fotoğraf: Getty]
Japon araştırmacılar, koronavirüsün İngiltere'de tespit edilen varyantının 1,32 kat daha bulaşıcı olduğunu tespit etti.
Kamu yayıncısı NHK'nin haberine göre, Japonya'daki Salgın Hastalıklar Ulusal Enstitüsü (NIID) araştırmacıları, ülke geneli yayılan COVID-19 varyantlarını araştırdı.
Yaklaşık 50 gün süren analiz sürecinin ardından İngiltere’de ortaya çıkan COVID-19 varyantının, orijinal virüse göre 1,32 kat daha bulaşıcı olduğu tespit edildi.
NIID Başkanı Takaji Wakita, varyantın Kansai bölgesinde yoğunlaştığı, kademeli olarak Tokyo ve çevre eyaletlerde yayılmaya başladığını söyledi.
Etiketler: Mutasyon Japonya İngiltere Bilimsel Araştırma Araştırma
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