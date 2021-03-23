Kısıtlamalar gevşetilmesiyle çalışma hayatında pek çok kişi iş yerine geri döndü. Ancak iş yerlerinde kurallara uymayıp maske zorunluluğunu ihlal edenler görülüyor. Bu tespit Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından sosyal medyada dile getirildi.

Uzmanlar, tedbirlere uyulmadığı takdirde çalışana başta uyarı cezası olmak üzere pek çok yaptırım uygulanabileceğine dikkat çekti.

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Görevlisi Tarkan Zengin, maskelerin de kişisel koruyucu bir donanım olduğuna ve takılmadığı takdirde yaptırım uygulanabileceğine dikkat çekti:

"Maske de baret gibi koruyucu donanım"

“Çalışanların en önemli yükümlülükleri kişisel koruyucu donanımları kullanmaktır. Dolayısıyla bu anlamda maske de şu anda koruyucu bir önlem sayıldığı için eldiven gibi baret gibi koruyucu donanım. Maske kullanımına diğer koruyucu donanımlar gibi özen göstermek lazım.

Maske takmak bir zorunluluk. Takılmadığı takdirde tıpkı diğer kişisel koruyucu donanımlarda olduğu gibi bunun bir takım yaptırımları var. Başta uyarı cezası olmak üzere pek çok yaptırım uygulanabilir.”

Koronavirüs hijyen kurallarına uyulması noktasında iş verene de önemli yükümlülükler düşüyor. İş verenin çalışanın güvenliği için her türlü tedbiri alması gerekiyor.