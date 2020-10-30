Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, yeni tip koronavirüsle mücadelede (COVID-19) immün plazma bağışının öneminin bir kaz daha altını çizdi. Mart ayından bugüne kadar 20 bin civarında bağışçımız immün plazma bağışı yapıldığını açıklayan Kınık, bu bağışlardan 45 bini aşkın immün plazma bileşeni oluşturulduğunu ve hastalara nakledildiğini belirtti.

Kınık, Türk Kızılay’ının salgınla mücadelede önemli bir vazife üstlendiğini, kan bağışının azalmaması için çalışmalara titizlikle devam ettiğini söyledi.



Kış mevsiminin yaklaştığı bugünlerde kan bağışına daha fazla ihtiyaç duyduklarına dikkati çeken Kınık kan bağışı çağrısı yaptı: "Kış aylarında artacak olan hasta ve ameliyat sayısı nedeniyle vatandaşların kan ve immün plazma bağışına bu aralar daha fazla duyarlı olmaları gerekiyor. Stoklarımız asgari stoklar seviyesinin üzerinde, altında değil ama önümüzdeki günler düşünüldüğünde kan bağışının da artması gerekiyor."

Bu süreçte vatandaşların daha duyarlı olmasını istediklerini vurgulayan Kınık, Kızılay'ın "kanver.org" sitesinden en yakın 300 kan bağışı noktasının öğrenilebileceğini ve online randevu da alınarak bağışta bulunulabileceğini kaydetti.



Vatandaşların kan verme işleminin sadece 15 dakika sürdüğünü hatırlatan Kınık, çok kritik bir destek olan kan bağışının büyük öneme sahip olduğunu dile getirdi.

"45 bini aşkın immün plazma bileşeni oluşturuldu"

İmmün plazmanın COVID-19 hastalığı geçirmiş, vücudunda mikro organizma kalmamış, kanında antikor bulunan belirli yaş gruplarındaki, hastalığı bulunmayan insanlardan ve doğum yapmamış kadınlardan alındığını aktaran Kınık, COVID-19 geçirmiş olan ve immün plazma bağışlama özelliği bulunan hastaların listelerinin Sağlık Bakanlığınca Kızılay ile paylaşıldığını söyledi.

Kınık, immün plazma bağışının salgın dönemindeki etkisini ise şöyle açıkladı:



"Mart ayından bugüne kadar 20 bin civarında bağışçımız immün plazma bağışı yaptı. Bu bağışlardan 45 bine aşkın immün plazma bileşeni oluşturuldu, hastalarımıza nakledildi. Bugün Türkiye'de COVID-19'dan ölüm oranları düşük seviyelerde seyrediyorsa, doluluk oranları azsa, yoğun bakıma gidişat noktasında azalma olmuşsa, bu konuda immün plazma kan bağışının çok önemli bir etkisi var. Tabi bu Sağlık Bakanlığımız ve sağlık çalışanları ordumuzun iyi uygulamasıyla beraber başarıya ulaşmıştır. Şunu unutmamak gerekir ki kana sürekli ihtiyaç duyuluyor."

COVID-19'da mücadelenin topyekun milletçe verilen bir seferberlik olduğunu belirten Kınık, ne kadar az hasta olursa sağlık personelini ve sağlık sistemindeki yükün de o kadar azalacağını kaydetti.

