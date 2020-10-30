Almanya’da bulaşıcı hastalıklar alanında çalışmalar yürüten ve hükümeti bilgilendiren Robert Koch Enstitüsünce (RKI) yapılan açıklamada, ülkede COVID-19 tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 18 bin 681 arttı. Toplam vaka sayısı 499 bin 694'e çıktı.

Bugün açıklanan rakam, salgının başından bu yana Almanya’da kaydedilen en yüksek günlük vaka sayısı oldu.

Ülkede son 24 saatte 77 kişinin yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 10 bin 349’a, COVID-19’dan iyileşenlerin sayısı da 345 bin 700’e yükseldi.

Salgının yayılmasını önlemek için yeni kısıtlayıcı tedbirler alındı

Almanya’da salgının yayılmasını önlemek ve yeni vakalardaki artış hızının düşürülmesi için Başbakan Angela Merkel ile eyalet başbakanları iki gün önce yeni kısıtlayıcı tedbirler almıştı.

Buna göre 2 Kasım Pazartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere ay sonuna kadar tiyatro, sinema, opera ve konser salonları kapalı kalacak, spor salonları, yüzme havuzları, eğlence alanları, masaj ve kozmetik salonları hizmet vermeyecek.

Amatör seviyede yapılan takım sporları da yasaklanırken, Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) gibi profesyonel seviyede yapılan spor müsabakalarına seyirciler alınmayacak.

Mağazalar, 10 metrekareye 1 kişi bulunacak şekilde müşteri kabul edebilecek. En fazla iki hanenin bir araya gelmesine izin verilecek. Okullar ve kreşler ise açık kalacak.