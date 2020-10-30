Endonezya’nın Doğu Nusa Tenggara eyaletinde meydana gelen olayda, Mario Natriti adlı genç, sevgilisi Desiana ile beraber aynı evde yaşamaya başladı. Desiana’nın ailesi, durumu öğrencince öfkelenerek kızlarını eve geri getirdi ve Natriti’yi bir tahta platforma ters şekilde astı.

Gencin yaklaşık yarım saat o şekilde durduğu ve eve döndüğünde baş ağrısı şikayetiyle hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

“İnsanlık dışı bir şey”

Gencin annesi Tujuh Juli Yuli, oğlunun bu şekilde bir cezaya çarptırılmasının ‘insanlık dışı bir uygulama’ olduğunu söyledi. Yerel medyaya konuşan anne, “Oğluma böyle bir hayvan gibi davranıldığını görünce ağladım. Sadece baş aşağı asılmakla kalmadı, aynı zamanda birkaç kez tokatlandı” ifadelerini kullandı. Çocuğumun hakları için adalet bekliyorum. Bir hayvan gibi muamele gördü. Çocuğum, asılması, işkence edilmesi gereken bir suçlu değil” dedi.

Annenin polise görüntülerle birlikte şikayette bulunduğu kaydedildi.

