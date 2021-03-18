Filistin'de son 24 saatte 18 kişinin hayatını kaybetti, 2 bin 311 kişinin testi pozitif çıktı. Vakalardan 1807'si Batı Şeria'da, 234'ünün Doğu Kudüs'te, 270'inin de abluka altındaki Gazze Şeridi'nde tespit edildi.

Yaklaşık 5,2 milyon nüfusa sahip Filistin'de COVID-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 2 bin 608'e, vaka sayısı da 245 bin 790'a yükseldi.

Hastaneler alarm veriyor

Filistin topraklarında şubat ortasında 1000'in altına düşen günlük vaka sayısında son günlerde yaşanan artış dikkati çekiyor.

Vakalardaki sert yükseliş nedeniyle özellikle Batı Şeria'daki hastanelerin çoğunda doluluk oranı yüzde 100'e ulaşmış durumda.

Salgının böyle devam etmesi halinde Batı Şeria'daki sağlık sektörünü daha da zor günlerin beklediği belirtiliyor.