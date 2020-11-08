Haber Giriş: Kaynak: AA
Fas'ta COVID-19 kaynaklı 75 can kaybı
[Fotoğraf: Fas-AFP]
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle Fas'ta ölenlerin sayısı 75 artarak 4 bin 272'ye yükseldi.
Fas Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, COVID-19 salgınında son 24 saatte 75 kişi yaşamını yitirdi ve 4 bin 596 yeni vaka tespit edildi.
Son verilerle salgın kaynaklı can kaybı 4 bin 272'ye vaka sayısı da 256 bin 781'e ulaştı.
İyileşen hasta sayısı ise 4 bin 245 artışla 209 bin 801 oldu.
Etiketler: KoronavirüsSon Güncelleme: 8 Kasım 2020 Pazar 23:10
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