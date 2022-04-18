BNN Bloomberg'in haberine göre, Endonezya Sağlık Bakanı Budi Gunadi Sadikin, haftalık brifingde geçen ay yürütülen ankete dair detaylar paylaştı.

Bakan Budi, söz konusu ankette elde edilen verilerin, katılımcıların yüzde 99,2'sinin aşı olmaları ya da geçmişte hastalığa yakalanmış olmaları nedeniyle COVID-19 virüsüne karşı antikor geliştirdiğini ortaya koyduğunu söyledi.

Günlük vaka sayısı bir haftadır binin altında

Aralık ayında yürütülen ankette antikor geliştiren katılımcı oranı yüzde 87 olarak kayıtlara geçmişti.

Endonezya, 21 Mart'ta, tam aşılı ziyaretçilerin zorunlu karantinada kalması kuralı da dahil birçok salgın tedbirini kaldırma kararı almıştı.

Ülkede koronavirüs kaynaklı can kayıpları 31 Ocak'tan bu yana en düşük seviyelerde görülürken, günlük vaka sayısı bir haftadır binin altında kaldı.