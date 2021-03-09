Haber Giriş: 9 Mart 2021 Salı 07:42Son Güncelleme: Kaynak: Reuters
Endonezya, AstraZeneca aşısının acil kullanımını onayladı
[Fotoğraf: Reuters]
Endonezya, koronavirüs aşısı AstraZeneca'nın ülkede kullanılması için acil kullanım onayı verdi.
Söz konusu onay, Endonezya Gıda ve İlaç Ajansı (BPOM) tarafından verildi.
Endonezya Gıda ve İlaç Dairesi (BPOM) Başkanı Penny K.Lukito, AstraZeneca aşısının acil kullanımının onaylandığını duyurdu.
Endonezya'da daha önce Çin tarafından üretilen Sinovac ve BioNTech aşıları için acil kullanım onayı verilmiş, ocak ayında kullanılmaya başlanmıştı.
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