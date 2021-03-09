Söz konusu onay, Endonezya Gıda ve İlaç Ajansı (BPOM) tarafından verildi.

Endonezya Gıda ve İlaç Dairesi (BPOM) Başkanı Penny K.Lukito, AstraZeneca aşısının acil kullanımının onaylandığını duyurdu.

Endonezya'da daha önce Çin tarafından üretilen Sinovac ve BioNTech aşıları için acil kullanım onayı verilmiş, ocak ayında kullanılmaya başlanmıştı.