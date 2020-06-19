Haber Giriş: Kaynak: AA
Ekvador'da son 24 saatte 80 kişi öldü
Güney Amerika ülkesi Ekvador'da, yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgını nedeniyle son 24 saatte 80 kişi hayatını kaybetti.
Ekvador Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, COVID-19 nedeniyle son 24 saatte 80 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle toplam ölü sayısı 4 bin 87'ye çıktı, vaka sayısı da 607 artarak, 49 bin 97'ye ulaştı.
Sağlığına kavuşanların sayısı 4 bin 910 olarak belirlendi.
Ülkede ilk COVID-19 vakası 29 Şubat'ta, virüs kaynaklı ilk ölüm ise 14 Mart'ta görülmüştü.
Etiketler: Ekvador koronavirüs vaka sayısı ölü sayısıSon Güncelleme: 19 Haziran 2020 Cuma 01:10
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