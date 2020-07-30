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Ekvador, Guatemala ve Dominik Cumhuriyeti'nde ölümler artıyor
Yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle ölenlerin sayısı Ekvador'da 5 bin 623'e, Guatemala'da 1835'e, Dominik Cumhuriyeti'nde 1123'e yükseldi.
Ekvador Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte Covid-19 nedeniyle 39 kişinin yaşamını yitirmesiyle virüs kaynaklı can kaybı 5 bin 623'e çıkarken vaka sayısı da 914 artışla 83 bin 193'e ulaştı.
Guatemala'da ise son 24 saatte Covid-19'dan ölenlerin sayısı 53 artarak 1835'e, vaka sayısı ise 1154 artarak 47 bin 65'e yükseldi.
Karayip ülkesi Dominik Cumhuriyeti'nde de son 24 saatte Covid-19 nedeniyle 22 kişi hayatını kaybederken ölenlerin sayısı 1123'e, vaka sayısı 1492 artarak 66 bin 182'ye çıktı.
Etiketler: koronavirüs Ekvador guetemala Dominik CumhuriyetiSon Güncelleme: 30 Temmuz 2020 Perşembe 03:45
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