COVID-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünyada virüs bulaşan 3 milyon 251 bin 592 kişi hastalığı yenmeyi başardı.

En fazla hastanın iyileştiği ilk 10 ülke sırasıyla ABD (712 bin 252), Brezilya (274 bin 997), Rusya (204 bin 623), Almanya (167 bin 800), İtalya (161 bin 895), Türkiye (131 bin 778), İran (127 bin 485), Hindistan (109 bin 462), Şili (95 bin 631) ve Çin (78 bin 327) oldu.

Çin'de ortaya çıkan salgın, kısa sürede 200'den fazla ülke ve bölgeye yayılarak salgına dönüştü.